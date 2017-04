AfD-Bashing mutiert zum Volkssport

Dies ist nicht nur falsch, sondern kontraproduktiv!

Nicht selten wird explizit eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den AfD-Positionen vermieden (Politiker sagen Talk-Runden ab, wenn ein AfDler eingeladen wird). Diese Haltung ist klar anti-aufklärerisch: Themen zu stigmatisieren und/oder tabuieren fällt in längst überwunden geglaubte finstere Zustände zurück. Dieser Vorwurf richtet sind u.a. auch ausdrücklich gegen linksextreme meinungsdiktatorische Kräfte, die selbst vor Gewalt zur Unterdrückung nicht zurückschrecken, z.B. gewisse Antifa-Spießgesellen, die leider einmal mehr die Erkenntnis bestätigen: „Antifa ist nicht wirklich Antifa - Antifa ist einfach nur Fa.“. Dieses Fehlverhalten ist nicht nur beschämend, peinlich und falsch, sondern kontraproduktiv! Aufklärung sollte unter Anderem zum Ziel haben, die mangels inhaltlicher Aufarbeitung entstandenen Mythen als falsch zu entlarven und sie anhand von Fakten sowie validen Sachargumenten zu widerlegen.

Das aus der Erfahrung des Autors dieser Zeilen nach beste Mittel, den Wahnsinn solcher "Figuren" zu entlarven und zu demaskieren, ist diese „frei quatschen“ zu lassen. Dabei reden diese sich regelmäßig -bildlich gesprochen- um Kopf und Kragen.

Das entsprechende Prinzip hat der Kabarettist Volker Pispers schon vor geraumer Zeit eindrücklich zum Besten geben: "Ich zitiere Angela Merkel am liebsten wörtlich. Ich habe noch keine bessere Möglichkeit gefunden, sie zu beleidigen".

Derartige Steilvorlagen lassen sich dann als Ausgangspunkt einer sachlichen Widerlegung nutzen. D.h., das oft anzutreffende Pseudoargument „um denen keine Bühne zu geben“ ist kontraproduktiv. Gebt diesen Figuren so oft eine Bühne, bis selbst den einfältigsten Gemütern das Licht aufgeht, dass es keine gute Idee ist, dieser selbsternannten "Alternative" für Deutschland die Stimmen hinterherzuwerfen.

Selbstverständlich sollte der AfD die Bühne nicht unwidersprochen überlassen werden, aber nicht dergestalt, diese -womöglich mit Gewalt- zu unterdrücken, sondern so, dass deren z.T. abstruse Aussagen unmittelbar, öffentlichkeitswirksam und inhaltsbezogen sachlich widerlegt werden können - und müssen! Der „Widerstand“ sollte also um des Anliegens Willen sachlich/inhaltich und eben nicht mit Gewalt und Unterdrückung erfolgen. Nur Ersteres besitzt Überzeugungskraft, Letzteres hingegen spielt der AfD nur in die Hände. Gewisse linksextreme Kräfte sind meist so himmelschreiend unintelligent, dies nicht zu kapieren. Sie konterkarieren damit jeglichen „intellektuellen“ Anspruch !

Und genau darin liegt für die "Alt-Parteien" abseits ausländerfeindlichen Positionen ein massives Problem: Mehr noch als besagte Fremdenfeindlichkeit ist die zutiefst neoliberale Haltung der Hauptgrund, warum die AfD unwählbar und kategorisch abzulehnen ist . Genau das angemessen kritisch zu thematisieren, können sich die "Alt-Parteien" allerdings gar nicht leisten, weil sie selbst allesamt neoliberal durchseucht sind. Konkret:

1) neoliberale AfD-Position: Vermögen- und Erbschaftsteuer abschaffen

Kommentar: Selbst die etablierten Partien vertreten diese Position. Die hochverräterische Regierung würde die Erbschaftssteuer zwar gern abschaffen, sofern ihnen das BVerfG nicht einen Strich durch die Rechnung machen würde. Die Vermögenssteuer ist de facto abgeschafft und die Regierungkoalition mit ihrer asozialen neoliberalen Politik macht keine Anstalten, diese wieder einzuführen.

2) neoliberale AfD-Position: Das „Fracking” - ein Verfahren zur Erschließung unterirdischer Energieträger - eröffnet aber auch neue Möglichkeiten der Energieversorgung. Wir wollen die Technik, Vorteile und Risiken des Fracking ... erforschen. Sollten die Risiken beherrschbar erscheinen, wollen wir Fracking entwickeln und mögliche Standorte erkunden lassen

Kommentar: Unter welchen Aspekten „Risiken beherrschbar erscheinen“? Der gesamte Ansatz ist Wahnsinn . Da müssen keine Risiken mehr erforscht werden: die Gefahren sind aufgrund zahlreicher negativer Erfahrungen längst gemacht und hinlänglich bekannt. Fracking ist nach dem Einsatz von A- oder B-Waffen der nachhaltigste Terroranschlag gegen die Gesellschaften, den man sich vorstellen kann! Die Menschheit kann auf Vieles verzichten, auf Geld, Handys, Autos etc. - der wirklich überlebenswichtigen Dinge sind nur wenige: atembare saubere Luft und trinkbares Wasser gehören dazu. Mit Fracking wird Trinkwasser NACHHALTIG verseucht ! Noch verantwortungsloser geht es kaum noch !

3) neoliberale AfD-Position: Die überhasteten Ausstiegsbeschlüsse aus der Kernkraft ... waren sachlich nicht begründet und wirtschaftlich schädlich. Solange die Stromversorgung am Ort und zur Zeit der Nachfrage nicht gesichert ist, setzt sich die AfD dafür ein, eine Laufzeitverlängerung der ... Kernkraftwerke übergangsweise zu gestatten.

Kommentar: Dass der Ausstieg sachlich nicht begründet und wirtschaftlich schädlich gewesen sein soll, ist eine glatte Unwahrheit - das Gegenteil ist der Fall: jeglicher Atomausstieg ist bestens begründet, ökonomisch in höchstem Maße geboten und zudem längst überfällig !

Wo angeblich ist denn KONKRET die Stromversorgung am Ort und zur Zeit der Nachfrage nicht gesichert? Die herbeifabulierten „Blackouts“, vor denen Alarmisten gewarnt haben, sind in Gänze ausgeblieben. Das AfD-Geschwurbel ist FUD - eine perfide Diffamierungs-methode.

Zumindest die Union kann sich aber nicht erlauben, die Versorgungsthesen der AfD zu bemängeln, weil sie ebenfalls diese Positionen vertritt. Die Laufzeitverlängerungen sind doch längst von der pflichtvergessenen Regierung in die Praxis umgesetzt worden. Mit anderen Worten: die AfD fordert, was die etablierten Parteien schon gemacht haben . Wo bitte ist denn da die Alternative? Das Gleiche beim Fracking: hier vertritt die AfD keine andere Position als die der Regierung! Alternative? WO?

Lesetipp: "Die Partei der AKW-Fans" von Wolfgang Pomrehn, 04. März 2016 - weiter bei TELEPOLIS.

Der Neoliberalismus ist das Problem unserer Zeit! Neoliberalismus ist die Geißel der Menschheit. Alle etablierten Parteien - (die Linke in Teilen ausgenommen) sind neoliberal durchseucht. Die AfD setzt dem mit einer extremistisch-neoliberalen Haltung noch einen oben drauf. Alternative? Die AfD? Im Orkus! Es sei denn, man hält eine ausgewachsene Lungenentzündung für eine Alternative gegenüber einer schnöden Erkältung.

Ergo: Das AfD-Bashing hat folgende negativen oder mitunter kontraproduktiven Folgen:

- Die inhaltliche Auseinandersetzung und damit die sachliche Widerlegung falscher Thesen unterbleibt

- AfD-Mitglieder und Sympatisanten rücken nur noch mehr zusammen. Für vereinzelt doch noch aufkommende sachliche Kritik werden sie unzugänglicher, weil sie „die Schotten dicht machen“. Das ist ein in der Psychologie weithin bekanntes und voraussagbares Phänomen!

- Weil die inhaltliche Auseinandersetzung infolge von Nazikeule und Kampfbegriffen wie „querfront“, „neurechts“ und Ähnlichem unterdrückt wird, könnten AfDler noch in dem falschen Glauben bestärkt werden, dass ihre Positionen so gut sind, dass sie sachlich/inhaltich nicht zu widerlegen seien - obwohl sie faktisch kaum weiter von der Wahrheit entfernt sein könnten. Mit anderen Worten: gerade meinungsdiktatorische Allüren linksextremer, aber auch anderer Kreise, spielen der AfD in die Hände und konterkariert das Ansinnen, die AfD der Bedeutungslosigkeit anheim zu stellen .

Mit den nachstehenden Aussagen soll die Perfidität unseres aktuellen Systems nochmals verdeutlicht werden:

1) Zuerst führen die neoliberal durchseuchten Parteien durch ihre asoziale Politik wirtschaftliche Verhältnisse herbei, welche die Gesellschaft zunehmend verarmt.

2) Dies verursacht Angst der Bürger um ihren Lebensunterhalt.

3) Das mündet zu einem Rechtsruck der Gesellschaft und einem Erstarken des Rechtsradikalismus / Nationalismus (siehe dazu die Entwicklung in Ungarn, der Ukraine, in Österreich, Frankreich, Polen, Niederlande und last but not least in Deutschland). Das hat jede historische Erfahrung längst bewiesen.

3) Es generieren sich ausgerechnet jene Parteien, die durch ihre asoziale neoliberale Politik den rechtsextremen Parteien den Boden bereitet haben (ökonomische Verhältnisse determinieren die Politischen!), als „Retter“ vor diesem mittelbar selbstverursachten Übel.

4) Gleichzeitig spielt der erstarkende Rechtsradikalismus den wahren Feinden der Gesellschaft, nämlich gewissen Großkonzernen und einer Bande Superreicher (um das elendige Gequatsche von „Elite“ zu vermeiden), in die Hände, indem falsche rechtsextreme Feindbilder von ihnen ablenken!

„Der Rechtspopulismus entpuppt sich in seiner eigentlichen Gestalt: Es geht um die Interessen des großen Kapitals und es wird eine rechte Propaganda-Rhetorik dazu verwandt, die die Wut der Menschen lenken soll auf Minderheiten, auf Andersartige, auf die Frauen. Der Rechtspopulismus ist wie der Faschismus eine Ideologie, die das Kapital an der Macht halten und gefällige Opfer für die „Verlierer“ aussuchen soll.“ (– Conrad Schuhler, Vorsitzender des Instituts für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung, München)

Außerdem soll es unter den AfD-Mitgliedern und Sympatisanten nicht Wenige geben, denen die inhaltlichen Positionen der AfD weitgehend bis völlig egal sind. Sie wollen nur ihren mehr als berechtigten Protest gegenüber unserer korrupten und pflichtvergessenen Regierung kundtun . Da führt dann auch eine inhaltliche Auseinandersetzung nicht weiter. Den Personen, die sich in letztgenannter Haltung wiedererkennen, sei um ihres eigenen Ansinnens Willen der folgende Artikelhinweis mit Buchtipp dringend an Herz gelegt:

"Warum die AfD keine Alternative ist" von Stephan Hebel, am 05. November 2016 bei TELEPOLIS veröffentlicht. Das 64-seitige Büchlein "Sehr geehrter AfD-Wähler, wählen Sie sich nicht unglücklich!" mit dem Untertitel "Ein Brandbrief" von Stephan Hebel an die "Enttäuschten und Wütenden" ist im Westend Verlag erschienen, ISBN 978-3-86489-170-0. Es ist auch als EPUB mit ISBN 978-3-86489-670-5 erhältlich.

Wenn Sie über die Regierungskoalition oder über alle sog. etablierten Parteien zornig sind, dann ist das Ihr gutes Recht - als kritischer Bürger sogar ihre verdammte Pflicht. Ihren Unmut nun aber mittels Wahl der AfD Ausdruck zu verleihen, ist NICHT zielführend ! Ihre Absicht wird ja durch die AfD selbst ad absurdum geführt. Man bekämpft doch Diebstahl nicht dadurch, in dem man Raubmördern den Vorzug vor gewöhnlichen Dieben gewährt!

Eine Partei, die sich selbst zur Alternative erhebt ohne es auch nur im Ansatz zu sein und es infolge ihrer zutiefst veranlagten neoliberalen Position gar schlimmer treiben wird, kann nicht mal aus tief empfundener Verärgerung gegenüber Mitbewerbern Abstauber Ihrer Stimme werden. Das ist absurd !

Im Kontext des Slogans „Kampf gegen rechts“ stellen sich ganz prinzipielle, aber auch manch konkrete Fragen:

1. Müsste es nicht eigentlich korrekt „rechtsextrem“ heißen?

2. Wie wird Rechtsextremismus wirksam und zielführend bekämpft? Also konkret?

Indem man Rechtsextreme - also Menschen - bekämpft?

Wie bekämpft man Rechtsextreme - also Menschen?

Durch Unterdrückung von Aussagen, die nicht strafrechtlich relevant und somit durch die Meinungsfreiheit gedeckt sind?

Durch Aberkennung von Bürgerrechten?

Durch Aberkennung des Demonstrationsrechts?

Durch [gewaltsame?] Unterdrückung von Demos?

Durch Gewalt?

Indem man sie zu Untermenschen degradiert?

Also im Grunde durch faschistoide Maßnahmen?

Ist es nicht zielführender, Falschheit, Perversität u. Menschenverachtung dieser Ideologie / Feindbilder aufzudecken und zu widerlegen?

Ist es nicht zielführender, durch Tiefenanalysen der Ursachen die Menschen wieder aus den Armen dieser Rattenfänger zu holen?

3. Sollte man nicht die ursächlichen Feinde einer humanen, empathischen und solidarischen Gesellschaft entlarven, eindeutig benennen & thematisieren? Dadurch würde auch der Zusammenhang von Verarmung und Verängstigung der Gesellschaft und die damit einhergehende sukzessive Beförderung des Rechtsextremismus offengelegt.

BTW:

Manche Linksradikale erheben sich gerne über Rechtsextreme, obwohl sie z.T. selbst mit unfassbarer Intoleranz und Meinungsdiktatur, die mittels Machtmissbrauch, Unterdrückung und mitunter sogar Gewalt durchgesetzt werden, agieren. Dieses Verhalten ist schwerlich anders als faschistoid zu bezeichnen. Das ist nicht ansatzweise als Relativierung rechtsextremer Gewalt gemeint, sondern soll besagte Linksextreme zu einer selbstkritischen Hinterfragung veranlassen, ob ihr Tun wirklich zielführend (was selbstredend eine Frage des Ziel ist) ist oder nicht doch de facto kontraproduktiv? Glauben einige Linksextreme durch ihr meinungsdiktatorisches Gebahren tatsächlich Überzeugungsarbeit zu leisten ? Oder zeigt die Erfahrung nicht ein ums andere Mal, dass man sich Menschen, die Opfer einer solchen Gesinnung geworden sind, zu Feinden macht und diese meist noch enger zusammenrücken ?

Abschließend sei hiermit Eines in Richtung möglicherweise mitlesender AfDler klargestellt:

Nur weil die KN-Redaktion das AfD-Bashing als falsch erachtet, folgt daraus nicht einmal ansatzweise der Umkehrschluss, dass die AfD-Positionen richtig wären. Im Gegenteil! Die Verurteilung des AfD-Bashings als falsch ist nichts, was sich die AfD zu Recht irgendwie zugute schreiben könnte!

LOGOS (Jahrgang 64, Dipl.-Ing. Maschinenbau)



